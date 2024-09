Moda, Sereni incontra la Regione: "La rinascita? Passa dall’artigianato"

"La crisi c’è, ma dobbiamo puntare sulla gestione del momento e alle strategie di rilancio". La sindaca di Scandicci Claudia Sereni ha portato la situazione della filiera della pelletteria sul tavolo dell’assessore regionale Leonardo Marras, ma non solo per parlare di rischio chiusure e relativi aspetti occupazionali, quanto "per fare il punto sulle azioni di monitoraggio e rilancio, consapevoli della necessità di intervenire tempestivamente". Non sappiamo quale sarà il cambiamento strutturale nel settore, "ma sappiamo che ci sarà. Come affrontarlo? Coralmente, unendo le energie di istituzioni locali, imprenditori e lavoratori. Con un’alleanza forte tra le parti". Il settore del lusso che a Scandicci ha un punto di riferimento a livello internazionale, "non è stato abituato finora a un coordinamento: c’era lavoro per tutti. Adesso le cose sono cambiate, ma si affrontano in sinergia. Da parte nostra c’è la massima disponibilità in tal senso. Io stessa scriverò agli imprenditori per incontrarli e ascoltarli e lavorare insieme". Anche perché a fronte di temute chiusure, "stiamo ricevendo l’interesse di nuove aziende che stanno arrivando e di altre che vorrebbero collocarsi qui. Il comparto industriale ha bisogno di un rilancio anche in termini culturali e turistici".

Se gli ospiti si meravigliano della concentrazione di grandi firme nella stessa zona, "non dobbiamo dimenticare da dove nasce questo successo industriale: dall’artigianato. È sempre stato e deve tornare ad essere un aspetto fondamentale su cui puntare e da valorizzare". Secondo la sindaca Sereni, bisogna poi investire nella formazione, "puntando su innovazione, sostenibilità e tecnologia. Nei prossimi giorni il nostro ITS Mita completerà il trasferimento nella ex sede Polimoda: porterà con sé anche una crescita di studenti importante, permettendo al territorio di offrire al settore lavoratori competenti e formati e rafforzando la presenza delle aziende locali".

Sereni chiama all’azione collettiva tutti i soggetti del settore, con un’occasione importante di incontro in Fiera l’11 ottobre alle 18,30 con l’assessore Marras. Sul fronte crisi, invece, sarà l’assessore regionale Alessandra Nardini a portare il 18 settembre al Ministero il tema degli ammortizzatori sociali e le iniziative di sostegno alle imprese. "In seguito– annuncia la sindaca -, convocheremo i rappresentanti di categoria e sindacati per valutare azioni e prospettive".