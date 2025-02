Mobili Ikea in dono agli alluvionati: “La burocrazia blocca la consegna”

Campi Bisenzio (Firenze), 11 febbraio 2025 – È polemica sui mobili Ikea ancora da consegnare agli alluvionati di Campi Bisenzio. Ma il Comune precisa: “già da ottobre si prevedeva la consegna per aprile 2025”. Paolo Gandola, capogruppo delle liste di centrodestra a Campi Bisenzio, ha presentato un quesito a risposta immediata per il Consiglio comunale di oggi su alcuni mobili donati da Ikea e ancora fermi in un immobile a Vaiano in attesa di essere distribuiti agli alluvionati.

“Chiedo al Comune se è vero che metà della donazione presente nell’hub di Vaiano sia destinata agli alluvionati di Campi – ha attaccato Gandola - e cosa si aspetta a procedere alla consegna. Il fatto che siano lì da oltre sette mesi è uno scandalo. Questi ritardi burocratici non sono tollerabili. A cosa servirà distribuire i mobili a quasi due anni dall’alluvione? Le nostre famiglie, a proprie spese, hanno già oramai provveduto a ricomprare la mobilia. Aver mandato in fumo una così importante donazione è intollerabile. Chi ne è responsabile? La Commissione speciale sull’alluvione ne era al corrente? Qualora si evidenziassero delle responsabilità legate all’inerzia o alla poca efficienza amministrativa, mi recherò alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica per denunciare i fatti”.

“Ancora una volta, il consigliere Gandola si lascia andare a critiche, ignorando i fatti e sminuendo il lavoro di coordinamento che il Comune di Vaiano ha portato avanti per garantire la corretta destinazione dei mobili donati – ha replicato il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri -. Il Comune ha approvato la delibera già il 1° ottobre 2024 e ha svolto tutte le attività richieste per rendere operativa la distribuzione degli arredi. Tuttavia, il protocollo d’intesa, redatto in collaborazione con la Regione e l’Anci, prevede l’adesione di tutti i Comuni coinvolti prima della distribuzione. A oggi, due Comuni non hanno ancora approvato la delibera, impedendo la conclusione dell’iter. La nostra amministrazione, insieme a quella di Vaiano, ha già sollecitato un incontro per sbloccare la situazione, coinvolgendo la Regione. In ogni caso, già da ottobre si prevedeva la consegna per aprile 2025 insieme a Ikea, proprio perché, visto il numero dei Comuni coinvolti, i tempi erano inevitabilmente lunghi. Abbiamo sempre lavorato con trasparenza per assicurare che gli aiuti arrivassero agli aventi diritto”.