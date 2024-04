Mixitè, arriva il grande bassista Ares Tavolazzi

Negli anni Settanta in Italia c’era una fantastica band che sperimentava a più non posso una musica totale, di fusione e internazionalità. Si chiamavano Area (International POPular Group) e, fra le colonne ritmiche, che supportavano la formidabile vocalità di Demetrio Stratos, c’era Ares Tavolazzi. Il grande bassista ferrarese continua ancora oggi a viaggiare, con grande estro, nei ritmi più sinuosi e coinvolgenti. Lo dimostrerà nel concerto del Nadir Trio, che vede Tavolazzi protagonista insieme a Elias Nardi all’oud (il liuto arabo tradizionale) ed Emanuele Le Pera alle percussioni, oggi (ore 19) al PARC Performing Arts Research Centre al piazzale delle Cascine. Il live, organizzato all’interno della rassegna Mixité, vuole lanciare un ponte tra il jazz e il sound del Vicino e Medio Oriente. Il trio è impegnato in una affascinante ricerca musicale. Un mix fra modernità e tradizione in cui l’originale impasto sonoro, che scaturisce dalle avvolgenti melodie e dalle ritmiche trascinanti tipiche del repertorio arabo-ottomano classico, viene arricchito dai personali arrangiamenti di danze sacre del compositore e filosofo armeno Gurdjieff e dalle composizioni originali dei tre musicisti, lasciando poi naturalmente spazio all’improvvisazione, elemento cardine di entrambe le culture e filo rosso che unisce idealmente il solido interplay fra questi acuti e intensi sperimentatori del sound globale (ingresso 10 euro, ridotto 7 euro, prevendite su Ticketone).

Giovanni Ballerini