Mita, il trasferimento nell’ex sede del Polimoda

Ex Polimoda, cominciano le grandi manovre per l’arrivo del Mita. La fondazione Its si trasferirà nell’edificio accanto al Russell-Newton un tempo occupato dal Polimoda. Da queste settimane di gennaio dovrebbero cominciare i lavori di adeguamento, l’obiettivo è aprire le aule rinnovate gradualmente dalla metà dell’anno. Grazie ai fondi Pnrr saranno allestiti laboratori con macchinari e strumentazioni di nuova generazione. Saranno spazi specialistici non solo per la pelletteria, ma anche per il settore calzaturiero, il tessile con filatura e maglieria, gli accessori metallici. I laboratori saranno a disposizione dei centri formativi e dei brand. L’intenzione è quella di diventare un vero e proprio hub formativo del sistema moda della Toscana. Il Mita attualmente ha quasi 1300 studenti iscritti e offre 800 ore di stage in 200 aziende partner con 10 percorsi formativi su corsi biennali diversificati, pensati per l’inserimento nel mondo del lavoro. Il processo formativo si è molto evoluto e ogni professionalità anche tecnica deve avere competenze in innovazione, conoscere materiali, tecnologie, rifiniture, metodi innovativi di assemblaggio. Oltre al banco c’è la tecnologia e l’obbligo di rendere sostenibile la filiera. Per questo la scommessa è doppia: dare lavoro oggi, e preparare i lavoratori del domani.