Missione verde a Firenze: 30 alberi al Galluzzo con il Bosco Didattico

Missione verde in città. Si comincia dai più piccoli. "Chi pianta un albero, pianta una speranza". È con questo auspicio che riparte, per il terzo anno, il progetto dei boschi didattici realizzati da Unicoop Firenze nell’ambito delle proposte educative 20232024 per le scuole toscane.

Il progetto ha preso il via ieri alla scuola primaria Sauro al Galluzzocon la piantagione del bosco didattico di circa 30 piante messe a dimora nel giardino dell’istituto: all’iniziativa presenti i bambini e gli insegnanti della scuola, Serena Perini, presidente Quartiere 3 del Comune e Cristina Zocchi, presidente della sezione soci Coop di Firenze sud ovest. "Ringrazio Unicoop Firenze – spiega la presidente Perini – per questi progetti nelle scuole che ci aiutano a promuovere la cultura dell’attenzione all’ambiente coinvolgendo sia i bambini piccoli che i piccolissimi della scuola dell’infanzia". "In queste settimane – aggiunge il responsabile proposte educative Unicoop Firenze Tommaso Perulli – stiamo portando avanti la piantagione di alcuni boschi didattici per raccontare ai bambini cosa vuol dire veder crescere un bosco".

I numeri. Nel triennio 2021 – 2023, 48 boschi didattici realizzati e in fase di realizzazione (16 nel 2023, 16 nel 2022, 16 nel 2021) in 26 Comuni coinvolti, 1.500 piante forestali piantate, circa 1.200 mq di bosco piantato, oltre 280 classi delle scuole primarie coinvolte per circa 6mila bambine e bambini dieci ore di proposta educativalaboratorio che gli alunni di ogni classe hanno passato nella progettazione, piantumazione e cura del bosco didattico, per un totale di 300 ore di progetto a livello complessivo, nei tre anni di progetto sette province toscane coinvolte, quelle in cui opera Unicoop Firenze.