Miss Ginestra Fiorentina, eletta la studentessa senese Ofelia Passaponti

Ginestra Fiorentina, 18 giugno 2024 – Ofelia Passaponti 23 anni, studentessa senese nata nel segno dei gemelli è la nuova Miss Ginestra Fiorentina. La fascia l’ha conquistata al termine di una bella e partecipata serata di festa nell’ambito del cartellone dell’Antica Fiera della Ginestra. Una passerella di grande successo come molto seguita e apprezzata è stata l’intera rassegna organizzata dall’associazione “Un paese ritrovato” e dall’amministrazione comunale. Un ringraziamento è andato a tutte le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento: Ccn “In centro alla Ginestra”, Circolo Mcl, Arci Toscanini, Associazione genitori, Anpas, e alla Pubblica Assistenza Humanitas di Ginestra Fiorentina. Venticinque le ragazze in gara per questa seconda selezione del cartellone elaborato da Syriostar, società concessionaria di Miss Italia per la nostra regione, che porterà ad agosto alla semifinale e alla finalissima di Miss Toscana. Alessio Stefanelli, con la collaborazione di Giovanni Rastrelli, sta predisponendo un bel cartellone che toccherà molte province.

Torniamo alla serata di Ginestra fiorentina presentata con la consueta professionalità e simpatia da Raffaello Zanieri. Ofelia Passaponti ha preceduto Ambra Falciai, 20 anni di Marcialla (Firenze), impiegata, che si è consolata con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza. Al terzo posto Giulia Guerriero, 19 anni, studentessa di Pisa (Miss Framesi). Quarta classificata Penelope Bonuccelli, 17 anni, studentessa di Viareggio che ha preceduto, Carolina Cappa, studentessa diciassette di Livorno, e Giada Trivella, 19 anni, studentessa di Cascina (Pisa). La vincitrice è stata premiata dal sindaco di Lastra a Signa Emanuele Caporaso e da Martina Lai della gioielleria Punto Oro di Montelupo Fiorentino che ha omaggiato la vincitrice con un gioiello Miluna. A consegnare la fascia alla seconda classificata Filippo Gabriele di International Motors. Giulia Guerriero è stata premiata da Angela&Ilaria Hair Salon con salone in piazza Guido Guerra a Empoli. La vincitrice Ofelia Passaponti si è qualificata direttamente alla semifinale regionale di Miss Toscana del 4 agosto. La giuria era composta da Francesca Bianchini (presidente) dell‘associazione Ccn “In centro alla ginestra”, segretario Massimo Lari del Comune Lastra a Signa, Paolo Nacci (Humanitas Scandicci), Matteo Bartalucci (Humanitas Scandicci sezione collinare Ginestra fiorentina), Tommaso Giustini (assicurazione Chianti val d’elsa), Filippo Gabriele (in rappresentanza di International Motors), Fabrizio Mangani presidente del circolo Mcl, Monia Manetti (in rappresentanza dell’associazione “Un paese ritrovato” di Ginestra Fiorentina, Martina Lai in rappresentanza di Miluna della gioielleria Punto oro di Montelupo Fiorentino. Le acconciature sono state curate dal gruppo parrucchieri Framesi.