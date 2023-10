Misericordia. Ripartono i corsi all’Impruneta

Nuova opportunità per imparare le basi del primo soccorso: giovedì 26 ottobre alle 21,30 alla Misericordia di Impruneta, in piazza Accursio da Bagnolo, partirà il nuovo corso gratuito di livello base per soccorritori aperto a chi ha dai 16 anni in su.

Permette di acquisire tecniche di primo soccorso utili a chiunque in caso di necessità e abilita all’utilizzo dello strumento defibrillatore, nonché apre la strada per futuri volontari. Informazioni e iscrizioni: 338.7922552 o 055.2011088.