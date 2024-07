Misericordia, nuova ambulanza. Festa con giro a sirene spiegate

Una nuova ambulanza per la Misericordia di San Mauro a Signa. È stata inaugurata domenica scorsa alla presenza di tanti volontari, del sindaco di Signa, Giampiero Fossi, del provveditore della locale Misericordia Pier Paolo Sparavigna, del direttore provinciale delle Misericordie Enrico Sardelli e di tanti cittadini. Un’occasione di festa che ha previsto, oltre alla consueta benedizione, il taglio del nastro e un festoso giro a sirene spiegate per le vie del paese insieme ai mezzi di tante altre associazioni invitate all’evento. La nuova ambulanza è un cosiddetto ’ripristino’: la Misericordia di San Mauro a Signa aveva inviato un proprio mezzo in Ucraina, poco dopo l’inizio del conflitto. Successivamente, il Dipartimento nazionale di Protezione civile ha consegnato all’associazione un’ambulanza in sostituzione di quella messa a suo tempo a disposizione. E proprio domenica si è svolta la relativa inaugurazione. "Quando si vedono tante persone rimboccarsi le maniche per il prossimo, siamo di fronte a un dono che possiamo chiamare solo misericordia" le parole di Fossi.