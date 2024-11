Misericordia. Le cerimonie per il patrono

Il servizio ambulatori migliorato nell’attesa della realizzazione dei nuovi spazi, l’apertura ai cittadini del giardino, i corsi di italiano per stranieri, il banco alimentare. Sono alcune delle iniziative portate avanti nell’ultimo anno dalla Misericordia di Fiesole, che domenica festeggia il patrono San Carlo Borromeo e fa un bilancio dell’attività svolta, senza però dimenticare i lutti che hanno profondamente colpito la Confraternita. "A luglio è scomparso il vescovo Luciano Giovannetti e a ottobre il nostro confratello capo di guardia Simone Torrini, già provveditore - sottolinea il provveditore Guido Brilli-Chiediamo a entrambi di vegliare su di noi". Come da tradizione, la celebrazione della ricorrenza avrà inizio alle ore 8, con la benedizione dei "panellini". Alle 10:30 il vescovo Stefano Manetti presiederà la messa in cattedrale. Nell’occasione verranno consegnate le "vesti" ai 10 nuovi fratelli che prendono servizio. Seguirà la benedizione di una ambulanza in ricordo di Simone Torrini. Quindi il pranzo sociale presso il conventi di San Francesco. Nel corso di quest’anno le attività della Misericordia di Fiesole si sono estese a sempre più numerosi settori di vitale importanza per il tessuto sociale e sanitario della Città.

Daniela Giovannetti