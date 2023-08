Firenze, minorenne aggredito al parco: ferite da arma da taglio alla schiena

Firenze, 26 agosto 2023 – Nel tardo pomeriggio di venerdì 26 agosto la polizia di Stato è intervenuta in via Maragliano dove, all’interno dei giardini pubblici, un minore sarebbe stato aggredito proco prima da un non meglio precisato gruppetto di giovani cittadini stranieri.

La vittima, ha riportato a seguito della vicenda una vistosa ferita da arma da taglio alla schiena ed una su un braccio.

Per tale motivo è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell’ospedale fiorentino di Careggi dal quale è stato dimesso in serata con una prognosi di 15 giorni per le ferite riportare insieme ad alcune contusioni ed escoriazioni varie. Sull'episodio indaga la polizia