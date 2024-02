Il ministro del lavoro in visita a Firenze dopo il crollo: “In arrivo norme su appalti”

Firenze, 17 febbraio 2024 – Il ministro del Lavoro Marina Calderone sarà a Firenze nella giornata di domenica per portare il cordoglio del Governo dopo la tragedia nel cantiere della nuova Esselunga di via Mariti, con il pesantissimo bilancio di cinque morti e tre dispersi. La visita del ministro è stata annunciata dal sindaco Dario Nardella.

"Quello che conta ora è che lo Stato faccia la sua parte. Domani ci sarà la ministra del Lavoro, Marina Calderone, qui a Firenze, ci ha informato della sua presenza", dice il primo cittadino.

Il ministro del Lavoro Calderone

"Nessun passo indietro sulla sicurezza del lavoro – dice il ministro –. Andremo avanti per attuare quanto già adottato da quando il Governo si è insediato. Ma altro sarà fatto: questo è il momento del cordoglio per i lavoratori che hanno perso la vita, della vicinanza alle loro famiglie e dell`accertamento dei fatti da parte dell’autorità giudiziaria, alla quale si sta fornendo ogni supporto necessario attraverso il personale dell`Ispettorato nazionale del lavoro e i Carabinieri del Comando per la Tutela del lavoro".

Calderone annuncia che nei prossimi giorni in Consiglio dei Ministri porterà un nuovo pacchetto di norme per il contrasto al lavoro sommerso, al caporalato e per la tutela della sicurezza nella filiera degli appalti. Misure che, si legge in una nota, "si aggiungono ai diversi interventi adottati negli ultimi 16 mesi per rendere i luoghi di lavoro - e quindi i lavoratori - più sicuri. A cominciare dalle maggiori risorse messe a disposizione dall’Inail per il 2024 per finanziare la formazione e la prevenzione e sostenere le aziende virtuose, pari a 1,5 miliardi di euro (il doppio rispetto al 2023). A seguito dell`ingresso in organico presso l`Ispettorato del Lavoro di 850 ispettori tecnici nel 2023, inoltre, le ispezioni nei luoghi di lavoro nel corso del 2024 saliranno da 70 a 100 mila”