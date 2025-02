Minacciati con una pistola. Colpo da 85mila euro in una villa

Sabato sera da incubo per una famiglia che vive nella zona di Grassina, nel Comune di Bagno a Ripoli. Un imprenditore di circa 50 anni che si occupa di commercio è rientrato a casa dopo una giornata di lavoro. Era già buio. Superato il cancello della villetta in cui vive con la moglie e la figlia di due anni, è stato raggiunto da tre persone, tre uomini incappucciati con dei passamontagna. Gli hanno puntato delle armi addosso, ha riferito l’uomo ai carabinieri della stazione di Grassina: uno dei tre ha mostrato una pistola. Sotto minaccia delle armi, l’imprenditore è stato costretto a farli entrare nella propria abitazione, dove si trovavano appunto i suoi familiari. I tre malviventi hanno minacciato con le armi anche la moglie dell’imprenditore, il quale ha aperto la cassaforte e ha dato loro quello che volevano.

I tre, ancora minacciando la famiglia, se ne sono andati probabilmente a bordo di un auto intimando di non denunciare l’accaduto. Con loro hanno portato il bottino della rapina: circa 85 mila euro tra contanti e gioielli.

L’uomo, appena ha potuto, ha subito chiamato il 112 dando l’allarme. Ora i carabinieri di Grassina sono alla ricerca di indizi e stanno visionando le telecamere di videosorveglianza lungo le strade e delle case e attività vicine per cercare di individuare l’auto e i colpevoli. Non è la prima volta che la famiglia subisce un furto: circa un mese fa qualcuno si è introdotto nella stessa abitazione e ha portato via altri soldi e oggetti.