“Ti rovino, tu non sai chi sono io”. Minacciano i buttafuori dello Yab: denunciati due ragazzi

Firenze, 16 gennaio 2024 – Ubriachi minacciano gli steward della discoteca Yab in via Sassetti a Firenze. Denunce e multe per due giovani.

I due ragazzi, uno abitante a Firenze l'altro a Pistoia, entrambi 22enni, sono stati denunciati per minacce e multati con 100 euro per ubriachezza molesta. Inoltre, il pistoiese che si sarebbe abbassato i pantaloni di fronte ai vigilantes, è stato sanzionato con un'ulteriore multa di 10mila euro per atti osceni.

Un equipaggio di una volante è intervenuto la notte scorsa intorno alle 2.30 dopo una segnalazione al 112 Nue.

Gli agenti, secondo quanto ricostruito, hanno sorpreso i ragazzi mentre inveivano contro il titolare della discoteca e i vigilantes, «colpevoli» a loro dire, di averli allontanati perché in quanto ubriachi avrebbero molestato alcuni clienti. Il pistoiese avrebbe anche mimato una minaccia sfiorando la mano sul collo.

L'altro avrebbe detto: «Ti rovino, tu non sai chi sono io: gestisco la pagina social». I due sono stati identificati, denunciati e sanzionati per l'ubriachezza.