Mimose nelle Rsa, flash mob e una performance degli studenti Ecco la festa della donna 2023

Le nostre donne coi capelli bianchi, ospiti delle Rsa del territorio, l’8 marzo riceveranno un dono floreale: a portare loro un mazzolino di mimose saranno il sindaco Francesco Casini e l’assessore Eleonora François con Spi Cgil e Auser. Sono 227 le ‘nonne’ che riceveranno un fiore per la festa della donna, celebrata nel territorio ripolese a partire già da domani con il convegno provinciale di Inail ospitato nella sala consiliare: "Il lavoro delle donne in salute e sicurezza" metterà a confronto il punto di vista di lavoratrici e imprenditrici, istituzioni e parti sociali.

Non solo: l’8 marzo la commissione pace e diritti promuove anche un flash mob, titolo "Mai più", contro la violenza di genere. A idearlo e organizzarlo il Laboratorio teatrale dell’Istituto Gobetti-Volta: 26 studenti di 18 classi diverse porteranno in scena le eroine del teatro classico, ovvero Ecuba, madre disperata che assiste impotente alla distruzione del suo mondo, Antigone, testimone del conflitto tra legge scritta e legge morale, ed Elena, donna rivoluzionaria che segue le ragioni del cuore.

L’11 marzo invece "I Medici Friends for Florence" propone l’iniziativa "Difesa donne": dalle 10 alle 12 alla scuola "Scaccomatto Dance&Fitness" in piazza Peruzzi con una lezione dimostrativa gratuita di difesa personale di Roberto Trinca, istruttore Ikmi Shooting Defense. Infine il 12 marzo alle 17 alla Casa del Popolo di Balatro la commissione pace con l’associazione Selma 2.0 parlerà delle donne Saharawi: l’assessore Francesca Cellini e Roberta Montanari della Commissione racconteranno il loro viaggio istituzionale nella tendopoli Saharawi di qualche mese fa. In contemporanea i bambini saranno coinvolti in un laboratorio su tappeti.