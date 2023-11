Mille biglietti gratis per la gara dei viola

Mille biglietti gratuiti di Curva Ferrovia per la partita tra Fiorentina e Bologna di domenica prossima alle 15. Sono quelli messi a disposizione da ACF Fiorentina alla Misericordia di Campi Bisenzio dopo la donazione di ieri, fatta personalmente dal direttore generale della società viola, Joe Barone, di una serie di mezzi che saranno utilizzati per ripulire dal fango e dall’acqua le abitazioni dei campigiani Per assistere alla partita è necessario telefonare al numero 335-5072508 (Iacopo) comunicando – anche via WhatsApp - i dati da inserire, in modo particolare l’indirizzo e-mail dove sarà inviato il biglietto per entrare allo stadio. Sempre domenica i volontari della Misericordia di Campi Bisenzio saranno presenti in divisa insieme agli Ultras della Curva Fiesole che hanno promosso una raccolta fondi, parte della quale sarà devoluta alla stessa Misericordia, e che "ringrazio infinitamente - ha detto il Provveditore Cristiano Biancalani - per la loro disponibilità". "Esprimo inoltre tutta la mia gratitudine - ha aggiunto Biancalani - ad ACF Fiorentina per quello che è stato fatto fino a oggi e per sabato al Viola Park: ancora una volta hanno dimostrato il loro attaccamento al territorio".

Pier Francesco Nesti