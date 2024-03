Mila Pieralli, guardando al futuro. Non solo luogo di produzione culturale

Riportare il Teatro Studio Mila Pieralli alla storica leadership. Il compito toccherà al prossimo sindaco, visti questi anni di vuoto pneumatico. Intanto però la giunta ha approvato le linee guida per questo futuro con una delibera che marca la definizione delle linee culturali e di indirizzo al termine del percorso specifico con la Comunità Educante. Il Teatro rimarrà un luogo di produzione culturale teatrale ma si aprirà anche ad altri luoghi della città con l’idea di poter avere altri spazi in gestione sul territorio di Scandicci. La suggestione, quella del partenariato speciale pubblico e privato, è stata indicata come la più congrua. "Il mio più sentito ringraziamento va a tutti coloro che si sono messi a disposizione riconoscendo il valore fondamentale del Teatro come infrastruttura materiale culturale della città - ha detto il sindaco Sandro Fallani - oggi il Teatro Studio Mila Pieralli è opera e destino della città. Opera in quanto impegno materiale a innovare rifacendolo diventare una opera pubblica d’avanguardia. Destino in quanto dovrà avere la capacità di saper innovare ed esserne una punta culturale dei nuovi linguaggi".

L’immobile è attualmente sottoposto a lavori di manutenzione straordinaria e per tale motivo non potrà ospitare manifestazioni culturali per il periodo nel quale si svolgeranno i lavori (14 mesi). Vedremo se al termine della ristrutturazione la struttura sarà pronta per accogliere attività e spettacoli che la riportino all’apice della del movimento culturale della sperimentazione di linguaggi artistici.