Migrazione e integrazione. Via al confronto

Oltre cento operatori sociali, del terzo settore e delle pubbliche amministrazioni insieme per confrontarsi sulle opportunità del nuovo Fondo asilo migrazione e integrazione 2021-2027. L’occasione è stata offerta ieri dall’evento organizzato dalla Regione, con Anci Toscana, al centro educativo del Fuligno.

"Abbiamo necessità di fare sistema, facendo dialogare i diversi soggetti istituzionali e il terzo settore per consolidare le buone pratiche sull’inclusione dei cittadini stranieri in Toscana – le parole degli assessori regionali all’immigrazione e alle politiche sociali, Stefano Ciuoffo e Serena Spinelli -. Questo è stato un primo importante incontro in vista della prossima programmazione del Fondo asilo migrazione e integrazione (Fami), da proseguire insieme a tutti i soggetti chiamati a operare per l’integrazione delle persone straniere. Nonostante il Governo continui a fare scelte di segno opposto, la Toscana ha una lunga storia in tal senso e può contare su un’ampia rete di competenze e di realtà". "Anci Toscana è a fianco della Regione e dei Comuni per cogliere l’importantissima opportunità del settennato europeo e dei bandi Fami" ha dichiarato Simone Mangani, delegato all’immigrazione dell’associazione dei Comuni