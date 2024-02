Migranti, la questura di Firenze apre uno sportello riservato agli avvocati

Firenze, 13 febbraio 2024 - L'Ufficio immigrazione della questura di Firenze apre uno sportello riservato agli avvocati. Il nuovo servizio, istituito d'intesa tra il consiglio dell'Ordine degli avvocati di Firenze e la questura, sarà attivo il secondo e quarto mercoledì di ogni mese, dalle 9 alle 13.30.

L'accesso allo sportello verrà consentito tramite prenotazione degli appuntamenti da parte degli avvocati, tramite la piattaforma Sfera, gestita direttamente dall'Ordine. Per effettuare la prenotazione, l'avvocato dovrà indicare il nome, il cognome e la data di nascita dell'assistito e, dove possibile, anche il numero della pratica e il proprio indirizzo pec, per consentire agli agenti dell'Ufficio Immigrazione di reperire i fascicoli.

Il tempo stimato per ciascun appuntamento è di circa 15 minuti e ogni legale potrà prenotare per un numero massimo di tre pratiche diverse. La lista degli appuntamenti sarà poi trasmessa dalla segreteria dell'ordine degli avvocati all'Ufficio immigrazione il venerdì antecedente all'apertura prevista il mercoledì successivo. Per sopperire alla chiusura dello sportello prevista per i mesi di giugno e agosto 2024, nel mese di maggio il servizio sarà attivo nei giorni di mercoledì 8, 15 e 29 maggio.