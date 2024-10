Middle East Now Festival. Sapore di Medio Oriente

Far conoscere al pubblico le culture e le società del Medio Oriente, da una prospettiva che va oltre pregiudizi e luoghi comuni. Questo l’obiettivo di ’Middle East Now Festival’, che festeggia la 15esima edizione. Torna a Firenze dal 15 al 20 ottobre, tra il cinema La Compagnia, l’Astra, Rifugio Digitale e altri spazi, con un programma ricchissimo. Tema del festival, che fa parte del programma ’50 Giorni di Cinema’, è Ecologies of Resistance, con uno sguardo sull’attualità tra guerra e cambiamenti climatici, che invita a una reazione di resistenza e solidarietà nei confronti delle popolazioni coinvolte. Sono 34 i film in anteprima premiati nei migliori festival internazionali.

Storie forti, temi caldi dell’attualità nei titoli più recenti provenienti da Medio Oriente e Nord Africa, dalla vasta area che va dal Marocco all’Afganistan. Oltre 30 tra registi e ospiti invitati a Firenze a presentare i film e approfondirli con il pubblico in sala, e non manca una selezione dei film online nella sala virtuale Più Compagnia in collaborazione con MyMovies.

Tra gli eventi e progetti speciali la mostra ’Air, River, Sea Soil. A history of an exploited land’, curata da Roi Saade, in cui sei fotografi e artisti raccontano come il dominio coloniale, passato e presente, e lo sfruttamento dell’ambiente abbiano trasformato il Medio Oriente e il Nord Africa, dal 17 ottobre al 3 novembre presso Rifugio Digitale. Una performance dello special guest Hamed Sinno, musicista libanese-americano ed ex leader della band cult Mashrou Leila. E poi Gaza Kitchen. Ricette di una cucina sospesa, uno speciale evento-workshop dedicato alla tradizione culinaria di Gaza alla Scuola d’Arte Culinaria Cordon Bleu.

