"Mi sento un po’ Geppetto e un po’ burattino Tante iniziative per celebrare il 140° compleanno"

Il presidente Pier Francesco Bernacchi (foto) ha risposto ad alcune nostre curiosità.

Qual è la missione della Fondazione Collodi?

"La Fondazione è nata per fare un monumento a Carlo Lorenzini, anche se lo scopo recondito era combattere l’analfabetismo di ritorno, che rappresentava la piaga del Paese. Quando è stato introdotto l’obbligo scolastico ha assunto una nuova dimensione, con l’obiettivo di promuovere Pinocchio in tutto il mondo".

Quest’anno ricorre un anniversario importante, sono previste iniziative speciali?

"Sì, Pinocchio compie 140 anni e festeggeremo da marzo fino al 24 novembre, giorno della nascita di Collodi. Sono previste tante manifestazioni, ripercorreremo la vita e l’intensità delle opere di un grande scrittore e giornalista. E stiamo lavorando, insieme a molti giovani, alla realizzazione del Parco Policentrico Collodi-Pinocchio ispirato al Paese dei Balocchi".

In quale personaggio di Pinocchio lei si rispecchia?

"Per me rappresenta il romanzo della vita. Mi rispecchio in Geppetto per il bagaglio di esperienze, ma mi sento molto simile a Pinocchio per la curiosità che non riesco ancora a domare".