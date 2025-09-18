Mettersi in sicurezza in caso di allerta meteo, a lezione con i volontari del Nopc

Firenze, 18 settembre 2025 – Dopo tanti anni trascorsi a portare il nome della migliore Firenze, quella solidale e generosa in tutto il mondo, i volontari del Nucleo Operativo di Protezione Civile di Firenze incontreranno i propri concittadini organizzando un evento pratico di protezione civile.

Sabato 20 settembre dalle 10 alle 13, il Nopc propone una mattinata aperta a tutti dedicata alla prevenzione e alla sicurezza. L'evento si terrà davanti alla sede del Nucleo, in via Pisana 77 all'ingresso di villa Strozzi, e sarà occasione per apprendere teoria e pratica su come mettersi in sicurezza pulendo tombini e caditoie, insieme agli Angeli del Bello da anni impegnati in questa importante opera di volontariato attivo. L'iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Firenze, con la collaborazione del Quartiere 4 Isolotto Legnaia sarà orientate sulle buone pratiche di Protezione Civile e vedrà la partecipazione dei tecnici dell’Ufficio di Protezione del Comune di Firenze, che illustreranno come conoscere e interpretare le allerta meteo di Protezione Civile, cosa prevedono i codici colore e cosa fare e soprattutto non fare quando questi sono emessi.

Insieme a Massimo Pieraccini, presidente del Nucleo Operativo di Protezione Civile, ci saranno Alessandra Zecchi e la squadra degli Angeli del Bello, l'assessore alla Protezione Civile del Comune di Firenze, Laura Sparavigna, e il presidente del Quartiere 4, Mirko Dormentoni. La partecipazione è aperta a tutti, anzi è caldamente richiesta, per scoprire e capire come essere attivi in prima persona e con piccoli ma importantissimi gesti contribuire alla prevenzione e alla sicurezza della comunità, perché è bene non dimenticare che i primi operatori di Protezione Civile siamo ognuno di noi e se ci adoperiamo possiamo rendere meno impattanti gli effetti delle intemperie atmosferiche.