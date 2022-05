"L'Ue non è mai stata così forte". Metsola a The State of the Union / LIVE

Firenze, 6 maggio 2022 - Seconda giornata per The State of the Union. Fino al 12 maggio, una serie di iniziative dedicate all'Unione Europea, aperte dalla conferenza The State of The Union: è il Festival d'Europa, che torna a Firenze dopo i due anni di pausa Covid. Le parole della presidente del Parlamento europeo, Metsola “L’Unione europea non è mai stata più forte. L'Unione europea non ha mai avuto un orientamento così deciso come oggi. Non abbiamo mai avuto una tale determinazione nell'affrontare collettivamente la guerra nel nostro continente, l'emergenza climatica, la transizione digitale e le preoccupazioni energetiche". Ne è convinta la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, intervenuta all'apertura dei lavori della giornata di State of Union. "Non abbiamo mai sentito un tale bisogno di opporci alle minacce alla pace e alla prosperità. Non siamo mai stati più determinati a difendere i diritti fondamentali europei di democrazia, libertà, solidarietà ed uguaglianza". E ancora: “Conosciamo le minacce che affrontiamo e sappiamo che dobbiamo affrontarle. Cerchiamo di avere fiducia in noi stessi e crediamoci”. “Per noi, l'Europa è il futuro. È sempre stata il futuro", afferma Roberta Metsola. "Tuttavia - prosegue, - non possiamo negare che nel corso ultimi anni la polarizzazione nelle nostre società sia aumentata. Ci sono ancora troppe persone che si sentono perse, deluse e lasciate da parte. Allo stesso tempo molti guarderanno ora all'Europa e alle nostre istituzioni per avere una leadership. E noi dobbiamo essere in grado di rispondere, di guidare questo movimento". Per Metsola "dobbiamo contrastare la narrativa anti-Ue che prende piede così facilmente e così rapidamente: la disinformazione, potenziata dai bot e fabbricata nelle fabbriche di troll russi. L'Europa è la difesa del multilateralismo. La comprensione che possiamo affrontare il futuro insieme". "L'Europa può non essere perfetta, ma rappresenta un bastione della democrazia liberale, delle ...