Maltempo, altre ore difficili per l’Alto Mugello: nuova allerta gialla

Firenze, 22 maggio 2023 – Nuova allerta gialla per l’Alto Mugello, zona che nei giorni scorsi è stata martoriata dal maltempo con decine di frane. Nelle stesse ore in cui l’Emilia Romagna veniva colpita dall’alluvione, piogge di grande intensità hanno interessato soprattutto i comuni di Marradi e Palazzuolo sul Senio, oltre a Firenzuola. Proprio questi tre comuni si trovano nell’area in cui è stata diramata l’allerta, che è per rischio idrogeologico, dunque per frane.

"Allerta gialla per rischio idrogeologico dalle 12 fino a mezzanotte di martedì 23 maggio sull’Alto Mugello – scrive il presidente della Regione Eugenio Giani – Potranno presentarsi condizioni di instabilità pomeridiana associata a rovesci o temporali sulle zone interne, più probabili sui rilievi con cumulati medi non significativi. Occasionali colpi di vento e grandinate”.

La Protezione Civile è dunque in allerta, pronta a intervenire se si verificassero nuovi problemi. Intanto vanno avanti i lavori di ripristino soprattutto della viabilità, dopo che l’asfalto di alcune strade è andato distrutto in più punti, con l’inevitabile blocco della circolazione e tanti disagi per la gente.