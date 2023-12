"Mercato Straordinario di Natale: Un Assaggio di Atmosfera Natalizia"

Sono le piccole cose che riportano alla tradizione del Natale. Appuntamenti che hanno il sapore della festa e che contribuiscono ad avvicinarsi ad uno dei giorni più attesi dell’anno. Tra questi ci sono i banchi del mercato. Proprio domani, domenica 10 dicembre, in zona Villini, si svolgerà un mercato straordinario di Natale organizzato da Confesercenti ed Anva. Dalla mattina alla sera ci sarà la possibilità di fare acquisti, scegliere regali, andare alla ricerca di prelibatezze e tuffarsi con qualche giorno di anticipo nell’atmosfera natalizia. In vista del mercato dei Villini di domani il comune di Pontassieve ricorda che saranno in vigore le stesse limitazioni al traffico ed alla sosta che vengono attuale in occasione del consueto mercato del mercoledì. Il provvedimento resterà in vigore per tutto il giorno.

L.B.