Mercato Sant’Ambrogio, spostati i banchi in Largo Annigoni: iniziano i lavori di riqualificazione

Firenze, 29 gennaio 2024 – Giornata importante per il mercato di Sant’Ambrogio. Questa mattina, lunedì 29 gennaio, infatti i banchi degli ambulanti del mercato sono stati spostati. Nel corso della settimana inizieranno i lavori di riqualificazione nell’ambito dei 150 anni del mercato, che prevede in primis una nuova copertura.

I banchi alimentari sono stati distribuiti sotto la parte della pensilina non interessata dalla prima fase dei lavori, mentre gli altri sono stati collocati su Largo Annigoni, a ridosso del mercato delle Pulci. La prima fase dei lavori, che doterà il mercato di una copertura esterna nuova di zecca, dovrebbe durare 6-7 mesi. La speranza dei titolari dei banchi è che i tempi vengano rispettati, anche se in molti durante in pieno Covid furono spostati in quella posizione e non si sono trovati male. C’è un unico vero rischio: le giornate piovose. Quelle sì, rispetto ad essere al coperto, saranno più complicate da gestire.

Questa mattina tutto è andato per il meglio. I banchi sono stati tutti sistemati nella loro nuova posizione e i cittadini si sono da subito abituati alla novità. Un cambiamento che comunque porterà fino a fine anno. O quasi.