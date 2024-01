Così cambia il traffico per la riqualificazione del mercato di Sant’Ambrogio

Da oggi in piazza Ghiberti saranno istituiti alcuni provvedimenti legati alla riqualificazione delle tettoie del Mercato di Sant’Ambrogio. Nella prima fase sarà chiusa la parte centrale della piazza sotto le pensiline esterne del mercato tra via della Mattonaia e il numero civico 26/rosso.

Previsti restringimenti e divieti di sosta nei tratti via della Mattonaia-via del Verrocchio e via del Verrocchio fino al civico 26R. In un secondo momento saranno fatti altri correttivi alla circolazione intorno alla piazza.