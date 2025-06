Le ombre sui mercati: "Area fondamentale. A rischio l’export"

"L’economia non va d’accordo con i venti di guerra". Giuseppe Salvini (in foto), segretario generale della Camera di Commercio di Firenze, è fresco di convention mondiale delle Camere di Commercio tenutasi a Cosenza, dove per giorni non si è parlato di altro. L’ombra dello scontro bellico si allunga sui mercati globali, e l’impatto nelle relazioni commerciali dei Paesi coinvolti potrebbe tradursi di riflesso anche sulle economie locali. Come quella di Firenze, che su export e turismo fa perno.

Salvini, la guerra tra Iran, Israele e Usa fa tremare i mercati...

"Con questa ennesima incertezza geopolitica, cresce la nostra preoccupazione. Si tratta di un’area determinante, sia per gli approvvigionamenti energetici, sia perché divenuta nel tempo hub commerciale straordinaria, in particolare l’Arabia e gli Emirati".

Per Firenze quali potrebbero gli effetti collaterali più preoccupanti?

"Su Firenze siamo ancora più preoccupati, abbiamo chiuso il 2024 con un grande performance dell’export: 24, 5 miliardi di euro, siamo la terza provincia in Italia in valore assoluti. E questo grazie ai numeri del settore farmaceutico e della meccanica pesante. In contrazione pesante invece il comparto della moda".

Quindi?

"Siamo molto orientati ai mercati mondiali, e i venti di guerra non aiutano. Perché alle tensioni nel Medio Oriente, va aggiunta la situazioni tra Russia e Ucraina e soprattutto i dazi imposti da Trump".

Quanto pesa l’export per l’economia fiorentina?

"Nei primi tre mesi del 2025, il settore food ha tenuto, ma i numeri sono positivi grazie al boom del farmaceutico, all’ottima performance della meccanica e ai buoni risultati del mercato del vino, che ha registrato un +7,6% dal 2024. Nei primi tre mesi, dal 2024 al 2025, l’export è cresciuto del 30%".

Come spiega questa curva positiva?

"C’è stata una massimizzazione delle esportazioni prima dei dazi. Le aziende hanno giocato di anticipo. Bisogno anche sottolineare che il resto dei settori è in decrescita, a partire da abbigliamento, pelletteria e calzatura".

Quanto ’piace’ il prodotto fiorentino nell’area del Golfo Persico?

"Tra i primi dieci mercati per l’export fiorentino, ci sono Stati Uniti (27% del totale) al primo posto, e anche questo chiaramente desta preoccupazione, all’ottavo l’Arabia Saudita e in decima gli Emirati Arabi. Quindi questa guerra centralizzata nel Golfo Persico crea numerosi problemi".

In termini di costi: per le aziende le bollette si sono appesantite?

"L’approvvigionamento energetico è una tematica centrale: le nostre imprese spendono troppo per i consumi. Poi c’è un altro tema: una guerra del genere potrebbe comprimere anche i mercati vicini. E infine potrebbe impattare negativamente sui flussi turistici, in particolare se questa escalation durerà a lungo".

Pie.Meca.