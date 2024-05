Mercato, potenziata la differenziata: "Miglioriamo il decoro e la pulizia"

Quello di Scandicci sarà un Ecomercato. E’ questo il senso dell’accordo siglato da Alia, Comune di Scandicci e dalle associazioni di categoria che rappresentano i venditori ambulanti Assidea, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Cna. L’obiettivo è aumentare la qualità e la quantità della raccolta differenziata effettuata nel corso del mercato settimanale, migliorando il decoro delle aree coinvolte e velocizzando le successive operazioni di pulizia. Il progetto è stato lanciato ieri alla presenza del sindaco Sandro Fallani, dell’assessore all’ambiente, Barbara Lombardini, dei rappresentanti di Alia e delle associazioni di categoria. Le buone pratiche prevedono la sensibilizzazione sull’importanza del decoro e del senso civico negli spazi pubblici, promuovere una raccolta differenziata spinta e contribuire a diminuire il tempo e la forza lavoro necessari a ripulire il mercato, evitando l’abbandono di grandi quantità di blister e shopper in plastica. "Per noi è fondamentale – ha detto il presidente di Alia Multiutility, Lorenzo Perra – sensibilizzare e coinvolgere i cittadini e le varie categorie economiche nel rispettare l’ambiente, condividendo gli sforzi che ogni giorno compiamo per mantenere pulite le nostre città". Il protocollo prende le mosse dalla condivisione, da parte di tutti i firmatari, dell’esistenza di una situazione di scarsa attenzione nei confronti dello spazio pubblico, di un basso livello di controllo sulla correttezza dei conferimenti e della grande quantità di rifiuti lasciati a terra in modo indiscriminato nel corso del mercato settimanale. Nella prima fase di sperimentazione i risultati sono stati lusinghieri: è stato registrato un incremento dell’8% della raccolta differenziata (dal 65% al 73%, su circa 1.400 chilogrammi di rifiuti raccolti in media a settimana) rilevata al termine del mercato centrale del sabato in piazza Togliatti. L’Ecofurgone che il sabato in piazza Togliatti permette ai cittadini di portare i rifiuti non conferibili nel circuito della raccolta porta a porta, diventerà, anche un punto di riferimento per rifornire gli ambulanti dei sacchi in cui riporre i rifiuti. "Questo progetto – ha detto il sindaco Fallani – ci permette di avere un mercato sempre più ecosostenibile e ordinato; e questo grazie alla collaborazione fra ambulanti, Comune ed Alia per innovare uno dei più grandi mercati ambulanti della Toscana".

Fabrizio Morviducci