Mercato di Sant’Ambrogio. Grande festa per i 150 anni. Luciano Artusi cerimoniere

Il mercato storico di Sant’Ambrogio a Firenze compie 150 anni. Un compleanno, che gli operatori del mercato più amato e frequentato dai fiorentini celebrano insieme alla città con diversi festeggiamenti che si apriranno oggi alle ore 10.30, nel giorno dedicato a Sant’Ambrogio, per concludersi il 14 gennaio. L’appuntamento è all’interno del mercato coperto di piazza Ghiberti dove sono attesi, oltre al sindaco Dario Nardella, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il presidente della Camera di Commercio di Firenze Leonardo Bassilichi. Ad accoglierli ci sarà Luca Menoni, presidente del Consorzio degli operatori del mercato di Sant’Ambrogio, insieme ai colleghi.

Non mancheranno il Gonfalone della Città di Firenze, scortato dalla Famiglia di Palazzo in costume rinascimentale e dalle rappresentanze dei quattro Quartieri del Calcio Storico. Il suono delle chiarine scandirà i momenti salienti della mattinata, che vedrà Luciano Artusi come gran cerimoniere. L’iniziativa è voluta dal Consorzio di Sant’Ambrogio con la regia di Confcommercio, il patrocinio di Comune e Camera di Commercio di Firenze, Banca Intesa San Paolo e Nexal e la collaborazione della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze.

