Mercato, apertura ai venditori occasionali

Anche Fiesole apre i propri mercatini del territorio a venditori occasionali e non professionisti. "Fino ad oggi la partecipazione era subordinata al possesso della partita iva o dell’abilitazione alla vendita sui luoghi pubblica. Adesso invece - spiega il Vicesindaco con delega al commercio Stefania Iacomi - sarà sufficiente chiedere il rilascio di un tesserino di riconoscimento". Per ottenerlo si dovranno comunque rispettare certi requisiti. Per esempio il valore della merce esposta non dovrà superare una certa cifra. Inoltre gli hobbisti potranno partecipare a un numero limitati di mercatini così da garantire che l’attività di vendita abbia carattere occasionale. La novità è stata recepita nel Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche ed è stata adotta nell’ultimo consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione di centrodestra e centrosinistra. Nella stessa delibera è stato deciso anche il definitivo spostamento del mercato settimanale di Caldine da via di Bugia alla postazione attuale in via del Mugnoncello, accanto al parcheggio alla spalle del supermercato.

Daniela Giovannetti