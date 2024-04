Mercatino del riuso. Domande entro il 6

Iscrizioni aperte per la prossima edizione del ’Mercatino del riuso’ di Lastra a Signa, che si svolgerà in piazza Firenze l’11 maggio. I cittadini residenti sul territorio comunale che vogliono aderire possono compilare il modulo di partecipazione, reperibile sul sito web del Comune, entro il 6 maggio, consegnandolo allo sportello unico al cittadino del Comune (dal lunedì al sabato 8,40-13,40, martedì e giovedì anche 15-17,40), oppure inviandolo alla pec a [email protected] o ancora alla mail [email protected]. L’iniziativa ha come l’obiettivo di dare nuova vita a oggetti del passato provenienti da cantine o soffitte ed è pensata anche per promuovere il consumo consapevole e la riduzione degli sprechi. Per tutte le informazioni: 055.8743222-206.