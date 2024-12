Mercatini e musica. Natale in paese

La "Stella del Natale" illumina Vicchio. Organizzato dal Comune in collaborazione con il Centro commerciale naturale, la Pro Loco, e le realtà e associazioni locali, il programmaprevede nel centro storico, tra piazza Giotto, piazza della Vittoria e le logge: la Casetta di Babbo Natale, animazione e intrattenimento, mercatini, musica e spettacoli, laboratori, spazi e attività delle associazioni vicchiesi. Domenica, dalle 8.00 alle 20.00 ci saranno il mercatino dei produttori agricoli in Piazza Giotto, quello della Pro Loco in Piazza della Vittoria e, passeggiando per le vie del centro si potrà incontrare "La Cofanetta", un distributore itinerante di fumetti. Non solo. Ci saranno anche gli stand "Cuori di Cioccolato" di Telethon, per sostenere la ricerca contro le malattie genetiche, e dell’Associazione Code in Sospeso. Nel pomeriggio, poi, dalle 15 alle 19, vin brulè e cioccolata calda a cura di Pro Loco, in Piazza della Vittoria. Dalle 15:30 alle 18, invece, in piazza Giotto ci saranno "Babbo Natale e i suoi elfi": animazione per grandi e piccini a cura del Mago Christian.

Sempre in piazza Giotto previsto lo spettacolo di Bolle di sapone giganti, mentre sotto le logge di piazza della Vittoria il "Magico laboratorio di Gingerbread Men in Pasta di Sale per famiglie" dell’Associazione Insieme per Caselle, e le Lanterne di Natale, a cura di Olisticamente Mugello. Previsto anche il "Battesimo della Sella" a cura di ASD Cavallo Nero, e il mercatino dell’istituto Beato Angelico; alle 17 nel teatro Giotto lo spettacolo della scuola di danza Opplà con Telethon.

Nicola Di Renzone