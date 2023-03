Mercafir, un mondo al contrario Sudore, sorrisi e strette di mano Viaggio nella città della notte

di Emanuele Baldi "Occhio, occhio lì. Spostatevi, vengo all’indietro". Ci scansiamo lesti che il muletto straripante di mele rosse ha la retro possente. "Vedi, ve l’ha detto perché non lavorate qui. Chi ci sta tutte le notti i rumori delle macchine li riconosce anche di spalle. E si sposta subito" ci spiega bonario Stefano Ciolli, dirigente, sul pezzo da una vita. È una faccenda di riflessi e muscoli, di sguardi, di intese collaudate, di lingue intinte nell’inchiostro caustico fiorentino che l’alba, senza lampi di ironia di grana grossa, altrimenti non hai benzina per agguantarla. La Mercafir si annida con i suoi orari al contrario nel ventre molle di quella Novoli che già declina verso la piana come una capsula illuminata che ritaglia il nero pece della notte con il bagliore dei suoi 26 ettari d’asfalto. Grossisti, impiegati, magazzinieri. Tutti insieme in un concerto di voci e motori. La città della notte funziona con il passo dell’anarchia armonica. Ognuno sa cosa deve fare, dove, quando, come e perché mentre l’occhio di chi arriva da fuori si confonde tra pesche, carciofi e mandarini stipati che sembrano palazzine di frutta e non si raccapezza granché. Il ’negozione’ apre i cancelli alle una passate e verso...