Mense e scuolabus più cari Ma nessun aumento delle tasse

Mantenimento dei servizi e nessun aumento di tasse, cresceranno invece alcune tariffe per i servizi, ad esempio quelle per le refezioni scolastiche ed i trasporti. Sono alcuni aspetti del bilancio di previsione 2023 del Comune di Sesto il cui iter è iniziato ieri pomeriggio con la presentazione degli atti alla prima Commissione in vista dell’approdo in consiglio comunale il prossimo 16 febbraio. Un bilancio ‘cauto’ che risente, sul lato delle entrate correnti, del minor gettito rispetto al passato (probabilmente legato al protrarsi della crisi economica) e, sul fronte delle uscite, dell’aumento esponenziale delle spese per l’energia che porterà la bolletta 2023 del Comune fino al cospicuo esborso di 2,4 milioni di euro.

Cifra stratosferica ma, per il momento, la macchina regge: "Ormai – spiega infatti l’assessore al Bilancio Massimo Labanca - la quasi totalità degli Enti locali deve fare i conti con criticità di bilancio divenute pressoché strutturali e legate a minori entrate e trasferimenti da parte dello Stato e a un aumento vertiginoso dei costi. Il bilancio del nostro Comune, grazie all’attenta razionalizzazione di tutte le voci e al costante lavoro di revisione e controllo da parte degli uffici, ha fortunatamente spalle robuste e ci permette di guardare al 2023 confermando i livelli dei servizi senza intervenire sulla leva fiscale".

Confermata in toto anche la spesa sociale per quanto riguarda gli interventi in favore di famiglie, anziani e persone con fragilità mentre le risorse per i contributi affitti saranno pesantemente ridotte in seguito all’azzeramento di questi fondi da parte del governo: "Sul fronte dei tributi e delle tariffe - prosegue Labanca - abbiamo confermato i livelli di pressione fiscale degli scorsi anni, tra i più bassi dell’area metropolitana. Inoltre, come annunciato nei giorni scorsi, il canone unico patrimoniale per i dehors quest’anno sarà scontato del 98%.

Per quanto riguarda le tariffe, a causa di aumenti non più assorbibili, si è provveduto dopo diversi anni ad una revisione di quelle dei servizi di trasporto scolastico, mense e nidi, prevedendo una nuova serie di scaglioni Isee così da distribuire soprattutto sui redditi più alti i piccoli incrementi di costo". Per il capitolo investimenti sono circa 20 i milioni stanziati, di cui oltre un terzo provenienti da finanziamenti statali o regionali, con le voci più importanti per il 2023 che – conclude l’assessore – "riguardano gli interventi del bando Pinqua, l’adeguamento sismico di diversi edifici scolastici e la realizzazione della nuova piscina comunale".

Sandra Nistri