Mensa e pulmini, ecco le iscrizioni

C’è tempo fino al 31 maggio per effettuare le iscrizioni ai servizi scolastici integrativi (refezione, pulmini e prescuola) a gestione comunale per l’anno scolastico 2024-25. Le domande devono essere fatte esclusivamente online, alla pagina web del Comune di Fiesole, cliccando su: servizi – servizionline – servizi scolastici. I genitori dei bambini già iscritti non dovranno ripresentare niente: il rinnovo sarà automatico. Dovranno invece presentare nuova domanda i genitori dei bambini che cambieranno ordine di scuola (es. da infanzia a primaria). Ugualmente dovranno presentare domanda i genitori dei bambini che non hanno avuto accesso a qualche servizio per questo anno per iscrizione fuori dai termini; tutte le liste di attesa a giugno verranno cancellate. Si ricorda di segnalare richieste di dieta speciale. L’ attestazione Isee per le riduzioni verrà acquisita in automatico.