Menarini Fair Play: Cannavaro e altri big campioni di lealtà

Roma, 5 giugno 2024 – C’è Nicolò, da Cremona, che dopo essere caduto davanti al portiere e aver sentito l’arbitro che decretava il rigore per la sua squadra, è andato dal direttore di gara e ha detto: “No, non è stato fallo, sono scivolato da solo”. E c’è Gioele di Lucca, che durante una finale dei 400 metri, nonostante fosse vicino al traguardo, si è fermato per soccorrere il suo amico Lorenzo che si era fatto male a una gamba. Ha aiutato il compagno a rialzarsi, ma ha dovuto rinciare alla vittora della gara.

E infine ci sono le ragazze della pallacanestro under 14 Golfobasket di Alcamo (Tp) , che per evitare alle avversarie di sobbarcarsi i costi di un pernottamento dovuto al rinvio della partita, si sono portate le rivali a dormire nelle loro case. Sono loro i vincitori del Premio Fair Play Menarini categoria “Giovani”, annunciati oggi nella sede del Coni, durante la presentazione della 28° edizione della manifestazione dedicata campioni e campionesse di livello internazionale che, nel corso della loro carriera, hanno dimostrato di incarnare lo spirito del gioco corretto.

La Fondazione Fair Play Menarini ha annunciato poi tutti i nomi dei premiati che saranno festeggiati il 3 luglio al piazzale Michelangelo e il 4 luglio nel Teatro Romano di Fiesole. A condurre la serata finale saranno Rachele Sangiuliano e Omar Schillaci.

Per il mondo del calcio, ci saranno Fabio Cannavaro, Cesare Prandelli, Alessandro Costacurta, Ciro Ferrara, Giuseppe Dossena. E ancora Marco Belinelli, primo e unico italiano a conquistare l’NBA; Gian Paolo Montali, ex commissario tecnico della Nazionale maschile di volley; la star del ghiaccio Francesca Lollobrigida, Ambra Sabatini campionessa paralimpica e record del mondo dei 100 metri e il velocista Roberto Rigali.

Rombano i motori al nome di Cesare Fiorio, leggenda del rally, mentre per la boxe c’è Clemente Russo. Infine, il fair play del giornalismo sportivo che andrà a Federico Buffa. Tra gli Ambasciatori del Fair Play Menarini ci saranno anche Federica Pellegrini, la fuoriclasse del fioretto Elisa Di Francisca, l’icona della Fiorentina Giancarlo Antognoni, e Giusy Versace, la prima italiana della storia a correre con amputazione bilaterale.

“Accogliere i premiati e gli Ambasciatori del Premio Fair Play Menarini è un’occasione unica per riscoprire la vera essenza dello sport, che è superare i propri limiti e dare il massimo impegno nel rispetto dell’avversario e di sé stessi – dicono Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi ed Ennio Troiano, membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini – Ci auguriamo che le gesta e i comportamenti esemplari di questi immensi campioni infondano nei più giovani i sani valori dello sport”. "Siamo arrivati alla 28° edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, un evento legato a due parole meravigliose: ‘fair play’, l’essenza, la base e le fondamenta del nostro mondo dello sport – ha commentato in un videomessaggio il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano Giovanni Malagò – Sono sinceramente grato alla Fondazione Fair Play Menarini per la sua dedizione e il suo impegno”.