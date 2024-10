Memorie di futuro. Omaggio a Latini

Sarà ricostituito il Comitato Nazionale di Musica e Cultura per l’introduzione della musica nella scuola come materia d’insegnamento. E’ quando è stato deciso nel convegno "Memorie di Futuro", la bella a partecipata iniziativa, per omaggiare i 100 anni dalla nascita di Adriano Latini , sindaco dal 1965 al 1980, ma anche i 50 anni della Scuola di Musica di Fiesole. A conclusione della manifestazione Adriana Verchiani, presidente dell’associazione Piero Farulli, ha infatti lanciato la proposta, che sarà portata avanti a Roma da Gianni Letta. "È necessario creare una massa critica per poter appoggiare lo sforzo del Presidente onorario dell’Associazione, Gianni Letta, nel riproporre all’attuale governo il progetto "La via della musica". Il cambio di governo – si spiega in una note della scuola di Musica di Fiesole- ha interrotto il percorso, determinando quindi la necessità di ripresentarlo oggi". Il primo obiettivo è portate l’insegnamento della musica dall’asilo nido alla 5a elementare.

Daniela Giovannetti