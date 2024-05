Memorial Scarpa, con i vigili del fuoco per ricordare Leonardo Scarpellini

Firenze, 5 maggio 2024 – Si è svolta sabato 4 maggio la manifestazione a scopo benefico del 2° Trofeo Memorial Scarpa in ricordo di Leonardo Scarpellini, Vigili del fuoco, volontario della Misericordia di Firenze, motociclista e presidente del Red Knights Mc Italy 1 - Firenze e rugbista. All'interno dello stadio Mario Lodigiani del Firenze Rugby 1931, è stata allestita una Pompieropoli dei Vigili del Fuoco del comando di Firenze con la preziosa collaborazione con il Gruppo Storico dei Vigili del fuoco di Firenze per l’esposizione dei mezzi storici e l'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco sezione di Firenze con l'imponente gonfiabile ed altre attrazioni per i piccoli che insieme al ponte tibetano e la teleferica realizzata dal personale operativo, hanno accolto e divertito moltissimi bambini accorsi con le proprie famiglie. La giornata benefica ha permesso, grazie al prezioso contributo di sponsor di donare un assegno di 5.000 euro all'associazione " Un Petalo per Margherita" per la ricerca a favore di una malattia rara degenerativa “L’Atassia di Fredreich”, malattia invalidante che colpisce una persona ogni 50.000, soprattutto in età infantile, anche se si registrano casi in età adulta. Il main sponsor dell'evento EMD112 ha donato un defibrillatore a Cavalieri di Malta, e dei buoni sconto per l'acquisto di defibrillatori per ogni squadra intervenuta.