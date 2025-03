Meduse divertenti, teatro e ritmo per giocare insieme

Nella nostra città ideale abbiamo detto di aver reinventato la scuola, secondo quello che più ci piace. Ci piacerebbe una scuola più tecnologica dove ci fossero stanze-museo interattive per capire meglio le cose che si studiano; ma anche situazioni diverse, laboratori di teatro, come abbiamo fatto con il progetto delle chiavi della città ’La storia siamo noi’ dove abbiamo interpretato l’incoronazione di Carlo Magno, abbiamo fatto gare di dissing per simulare le litigate fra Carlo Magno e Irene. E poi le letture. A quale ragazzo piace leggere oggi? Ma con le letture ad alta voce ci siamo divertiti a ascoltare Harry Potter e la pietra filosofale, sarà stata la presenza di Edwige in classe sotto forma di pupazzo di peluche, ma è stato divertente. Adesso stiamo facendo una maratona di lettura: Il rinomato catalogo Walker & Dawn; ci appassiona tutti. Fra qualche giorno faremo un laboratorio sulla disinformazione e le fake news, verrà un’esperta dell’Università Europea di Fiesole. Abbiamo anche incontrato Arnolfo Borsacchi, autore del libro ’Animali in versi’. Seguendo lo schema da lui proposto, abbiamo creato quartine sulla medusa. Vi medusiamo i nostri esperimenti, sperando di farvi sorridere: "Velenosa e senza ossa / Ma elegante e zitta sta / danza e ondeggia come mossa / dalle onde in qua e in la/ La medusa è urticante/ Velenosa e male fa /Quando balla è stravagante /E chi tocca fa saltar /Animale velenoso / Ballerina elegante /Se la tocchi è doloroso / Danza dentro il blu gigante /Sta nel mare velenosa Io l’ho vista a Siracusa / Se ne andava orgogliosa / Era proprio la medusa./ La medusa è velenosa / Elegante e colorata Bella ma gelatinosa / A me piace spiaccicata".