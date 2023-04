Medicina: al via la prima giornata di test. Partecipano anche i ragazzi di quarta superiore

Firenze, 12 aprile 2023 - Eravamo ormai abituati a collocare i test d’ingresso per Medicina i primi di settembre, ma quest’anno si cambia. Si anticipano le date e si allarga la platea ai ragazzi di quarta superiore. Appuntamento domani al polo Morgagni per i futuri aspiranti medici. Come stabilito dal Ministero dell’Università la prova di ammissione a Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria è profondamente cambiata: sarà possibile sostenere la prova (Tolc-Med, il nome tecnico che sta per ‘test online Cisia’, dal nome del consorzio che gestisce la prova) due volte in due periodi: dal 13 al 22 aprile e dal 15 al 25 luglio. Domani via dunque ai candidati che rientrano nella ‘prima finestra’. In tutto, i candidati fiorentini iscritti alle prove di aprile sono 1965. I posti disponibili per il prossimo anno accademico sono complessivamente 398 per Medicina e Chirurgia e 35 per Odontoiatria.

Impossibile fare confronti col passato.

Nell’anno accademico 2022-23 gli iscritti alla prova di ammissione, concentrata in un’unica data, furono 1.508. L’anno prima, 1.417.

La prova online si terrà nelle aule informatiche del campus Morgagni e, precisamente, si svolgerà il 13, 14, 18, 19, 20 e 21 aprile, secondo più turni al giorno. In sostanza, i ragazzi al quinto anno potranno affrontare due prove. Quattro invece quelli che sono in quarta superiore.

Il test è articolato in 50 quesiti, che presentano cinque opzioni di risposta. I quesiti sono ripartiti nelle seguenti sezioni: comprensione testo e conoscenze acquisite negli studi, Biologia, Chimica e Fisica, Matematica e Ragionamento. Il tempo complessivo è di 90 minuti. Ad ogni sezione è associato un tempo massimo prestabilito per la soluzione dei quesiti; il candidato può utilizzare tutto il tempo assegnato a ciascuna sezione o chiuderla in anticipo rinunciando al tempo residuo, che non potrà essere recuperato nelle sezioni successive.

Il sistema randomizza le domande: il punteggio ottenuto dai candidati viene equalizzato grazie ad un algoritmo sulla base della difficoltà dei quesiti. Per i candidati sarà possibile tentare due volte il test scegliendo poi il punteggio migliore per entrare in graduatoria nella sede preferita. I ragazzi potranno inserire la domanda con le proprie opzioni dal 31 luglio al 24 agosto prossimi, tramite il portale Cineca.

La successiva pubblicazione della graduatoria nazionale avverrà il 5 settembre.