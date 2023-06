Medici e assistenza Il punto con la Cgil

Oggi alle 16,30, la sala del consiglio comunale di Pontassieve ospita un convegno organizzato da Spi Cgil sul tema dell’assistenza in Valdisieve. Un incontro pubblico che metterà a confronto rappresentanti delle istituzioni sanitarie e rappresentanti dei medici di medicina generale sui servizi di assistenza e le prospettive dei luoghi di cura in Valdisieve. Dopo le introduzioni del segretario Spi Valdisieve, Marco Trapassi, e di quello di Firenze, Paolo Aglietti, interverranno Monica Marini, sindaco di Pontassieve, sul tema della rigenerazione urbana e sull’iter per la futura realizzazione della Casa di comunità nell’ex area ferroviaria, e Simone Naldoni,direttore della Società della salute Sud-Est. L’incontro proseguirà con una tavola rotonda sul ruolo dei medici di Medicina generale. L’incontro sarà trasmesso in diretta facebook @spicgilfirenze

L.B.