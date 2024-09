Medici di famiglia. Nella frazione ’Rosi’ arriva la dottoressa

In arrivo un nuovo medico di famiglia per la località del Rosi, frazione del Comune di Campi al confine con quello di Calenzano. E’ entrata infatti in servizio ieri la dottoressa di medicina generale Manuela Consani, disponibile per ricevere i pazienti ogni martedì pomeriggio presso l’Associazione ‘Vivere il Rosi’ in via Cellerese 5. Un servizio importante e al quale è possibile accedere prenotando un appuntamento contattando direttamente la dottoressa al numero di telefono 338 9890321. "L’amministrazione comunale – spiegano in una nota - si è adoperata per riattivare il servizio sul territorio e ringrazia il coordinatore dei medici di base per avere riportato la presenza regolare di un medico di base in una zona che era scoperta da mesi". Al tempo stesso la sede dell’associazione si conferma come un punto di riferimento per i cittadini de Il Rosi: lo ha dimostrato con il passare degli anni con le tante iniziative organizzate.

P.F.N.