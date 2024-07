McKennit live con omaggio a Firenze

E’ l’artista che ha saputo reinventare la tradizione celtica, con sonorità antiche e allo stesso tempo contemporanea. Loreena McKennitt (nella foto) sarà in concerto stasera, all’interno del cartellone dei grandi concerti del Musart Festival al Parco Mediceo di Pratolino.Stasera alle 21 McKennitt salirà sul palco col suo "The Mask and Mirror-30th Anniversary Tour". Canadese d’anagrafe, sangue irlandese nelle vene, Loreena celebra il trentennale di uno dei suoi album più acclamati, "The Mask and Mirror", un disco intriso di atmosfere celtiche, spagnole e marocchine, straordinaria prova di contaminazione tra culture diverse. Il concerto sarà in due set: nella prima parte Loreena McKennitt proporrà le canzoni di "The Mask and Mirror", a seguire i brani più amati della sua carriera, compresa "Dante’s Prayer", in omaggio alla città di Firenze. www.musartfestival.it