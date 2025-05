Maxi investimento per il campo sportivo di Volpaia

Nuovo manto per il campo sportivo di Volpaia con un maxi investimento da 600mila euro a carico delle casse comunali. Il via libera al progetto esecutivo per il rifacimento del ‘tappeto’ in erba sintetica dell’impianto, da tempo ammalorato e soggetto a frequenti allagamenti a causa delle difficoltà di drenaggio delle acque, è arrivato dalla giunta comunale. L’intervento di manutenzione straordinaria prevede lo smaltimento del manto esistente e la sua sostituzione con uno nuovo più performante di quello attuale; si interverrà, inoltre, sugli stati sottostanti e sui sistemi di drenaggio. Molte delle opere in ponte sono state predisposte in seguito a verifiche svolte da un tecnico incaricato dalla Lega Nazionale Dilettanti e permetteranno di avere un campo conforme alle previsioni dei relativi regolamenti e, pertanto, idoneo ad ospitare i "campionati FIGC-LND fino alla serie D e Settore Giovanile e Scolastico".

Saranno inoltre sostituite porte, panchine e bandierine. I lavori dovrebbero essere conclusi nell’arco di 75 giorni. "Questo intervento di manutenzione straordinaria - dice la vicesindaco Claudia Pecchioli (in foto)- ci restituirà un impianto rinnovato e in grado di ospitare ancora meglio le attività sportive. Nel rifacimento del campo i nostri tecnici hanno tenuto conto delle prescrizioni arrivate dalla Lega Nazionale Dilettanti". Sulla stessa linea l’assessore allo Sport Damiano Sforzi: "Lo sport – sottolinea - è da sempre tra le priorità della nostra città e della nostra amministrazione. Con questo intervento mettiamo un altro tassello nella risistemazione dell’impianto del Sesto Calcio 2010, per il quale stiamo valutando insieme la realizzazione di ulteriori migliorie".

Sandra Nistri