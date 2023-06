Maturità, Chiara Francini agli studenti: “Usate tutto del vostro percorso, anche le difficoltà sono risorse”

Firenze, 20 giugno 2023 – Una campigiana al liceo classico Dante. Nel suo ultimo libro, dichiaratamente una autobiografia, “Forte e Chiara” uscito da poco per Rizzoli, l’attrice Chiara Francini dedica ampio spazio alla sua esperienza di ragazza del ‘contado’ all’interno di una delle istituzioni scolastiche più prestigiose di Firenze, frequentata dalla borghesia e “che avrebbe tirato su i professionisti”. Un percorso fatto anche di una avversione dichiarata con la matematica, di rapporti non proprio idilliaci con alcuni insegnanti ma soprattutto di risultati brillanti, con il secondo voto della classe ottenuto all’esame di maturità e un bagaglio importantissimo da spendere poi per il futuro. Da Chiara Francini arriva un grosso in bocca al lupo a chi si appresta ad affrontare la maturità chiudendo l’esperienza della scuola superiore.

Chiara Francini come ricorda il suo esame di maturità?

"Per me la maturità è stato un momento di grande liberazione perché mi ero applicata con grande passione e grande volontà come in tutti i cinque anni di liceo. Il risultato brillante raggiunto all’esame mi fece capire che la fatica di quegli anni non era stata vana ed ero stata ricompensata".

Che cosa direbbe ai ragazzi e ragazze che, con il tema di Italiano, stanno per iniziare il percorso della maturità?

“Quello che posso dire a tutti loro è di non abbattersi e di usare in maniera proficua quel tempo. Quella che sono ora lo devo a quegli anni che ho fatto di liceo, lo penso veramente. Quindi usate tutto”.

Cioè?

"Vorrei invitare davvero gli studenti che stanno per affrontare la maturità a usare tutto del loro percorso scolastico, anche i brutti voti, le cadute, le difficoltà. Anche se in questo momento può sembrare incredibile tutte queste cose, anche quelle negative, potranno diventare fondamentali nella vita”.