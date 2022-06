Maturità, com'è andata la seconda prova nei licei di Firenze

Firenze, 23 giugno 2022 - Una versione di Quintiliano al liceo classico Galileo, l’analisi di un brano musicale al liceo Dante, indirizzo musicale. Al classico Machiavelli, invece, un testo di Seneca sull’importanza della filosofia. “Era piuttosto complesso, ma in generale pare che sia andato abbastanza bene - dicono i ragazzi all’uscita -. C’erano anche tre domande: una di comprensione del testo, una sull’analisi stilistica del brano e un’altra in cui invece si chiedeva di far riferimento anche ad altri autori”.

È dunque fatta anche la seconda prova per i maturandi, che dunque adesso - dopo una piccola meritata pausa - possono procedere al rush finale del colloquio orale. All’Iis Sassetti-Peruzzi, gli studenti hanno affrontato una prova di economia.

Economia e finanza con la redazione di un bilancio di una società quotata in borsa il compito affrontato dagli studenti del tecnico ‘Duca d’Aosta’. "Come seconda prova avevamo un bilancio con dati a scelta - dice Dario appena fuori dalla scuola insieme ad altri tre compagni di classe -. Una prova abbastanza tosta, ma in linea con gli argomenti che abbiamo fatto quest'anno". L'istituto tecnico commerciale di Firenze propone tre diversi indirizzi di studio: sistemi informativi aziendali, amministrazione, finanza e marketing, relazioni internazionali e marketing. "Noi facciamo amministrazione, finanza e marketing - spiega Mattia, uno degli altri studenti del gruppo -. Dovevamo redigere un bilancio di una società per azioni partendo da alcuni indici che ci ha dato il testo e altri che bisognava ipotizzare noi. E dovevamo redigere lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa. E poi quattro esercizi, sempre di finanza, da cui ne dovevamo scegliere due. Era impegnativa, ma ce la siamo cavata".