Morte di Mattia Giani: dal defibrillatore all’ambulanza, la ricostruzione dei soccorsi

Campi Bisenzio (Firenze), 15 aprile 2024 – L’ambulanza non era presente allo stadio comunale di Campi Bisenzio durante Lanciotto Campi-Castelfiorentino United quando ha avuto il malore Mattia Giani domenica 14 aprile. Il calciatore è poi morto nella mattina di lunedì, lasciando nel lutto e nel dolore famiglia, amici e tutto il mondo del calcio, che si è detto scosso per bocca anche del presidente della Figc Gravina.

Il mezzo di soccorso non era allo stadio ed è intervenuto su chiamata appena ci si è resi conto che il giovane era grave. Che un’ambulanza non sia presente a una partita di Eccellenza è cosa che accade.

Non ci sarebbero infatti abbastanza mezzi per la tante operazioni di soccorso quotidiane in Toscana, quindi può succedere. Ma per ricostruire i soccorsi la procura di Firenze aprirà un fascicolo.

Per quanto riguarda il defibrillatore, questo era regolarmente presente allo stadio comunale.

I soccorsi al giovane e le prime manovre rianimatorie sono state date immediatamente dal massaggiatore del Castelfiorentino United, infermiere, e da un medico che era presente in tribuna. Il personale dell’ambulanza intervenuta ha proseguito con la rianimazione e ha quindi trasportato in gravi condizioni il ragazzo all’ospedale di Careggi.

Tutto è accaduto poco dopo le 15 di domenica 14 aprile. Era il 14esimo minuto del primo tempo quando Mattia Giani ha portato una mano al petto, un’altra al capo e quindi è crollato a terra privo di conoscenza.

Per il Castelfiorentino United sono intanto ore di comprensibile, grande dolore. “Hai lottato come eri solito fare in campo, indossando i nostri colori – si legge in un post della società su Facebook – ma un destino crudele ti ha portato via. Onorati di averti conosciuto ed apprezzato, prima come uomo e poi come atleta, sentiamo un vuoto immenso”.

Tra i messaggi di cordoglio, quello della Fiorentina: “Tutta la Fiorentina si stringe al dolore della famiglia Giani per la scomparsa di Mattia, giovane calciatore del Castelfiorentino scomparso oggi dopo il malore che lo aveva colpito ieri nel corso di una partita. Il presidente Commisso e tutto il Club viola porgono le più sentite condoglianze".