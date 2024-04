“Il mondo si è fermato”: la morte di Mattia Giani, calcio toscano sotto choc

La partita della vergogna. Offese razziste e sassate alla gara under 15. Interviene la polizia

"Aumenti contenuti per sdraio e ombrelloni in Versilia e dintorni: prezzi invariati o ritoccati del 20% al massimo nel 2023"

Cronaca

Il tiro in porta, poi il crollo a terra. Mattia lotta tra la vita e la morte: "Come un figlio, preghiamo per lui"