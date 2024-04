Mattia Giani, si ferma il girone A di Eccellenza. Ma la Figc fissa il recupero di Lanciotto-Castelfiorentino

Firenze, 17 aprile 2024 – Quel che resta da giocare di Lanciotto-Castelfiorentino, la gara finita in tragedia per il malore fatale a Mattia Giani, andrà in scena (o perlomeno dovrebbe) il 24 aprile, cioè mercoledì prossimo. “The show must go on”, come si dice sempre in questi casi, ma stavolta sembra davvero un paradosso.

Perché la tragedia che ha colpito il mondo del calcio, ed il Castelfiorentino in particolare, è davvero troppo grande per pensare che tra meno di sette giorni i gialloblù possano, o meglio vogliano tornare in campo. Eppure è quanto ha stabilito la Figc, che nel bollettino ufficiale diramato oggi, 17 aprile, ha fissato per il prossimo 24 aprile la prosecuzione della gara interrotta al 15’ del primo tempo per consentire i soccorsi a Mattia. Gara che poi non è ovviamente più ripresa.

Intanto domenica prossima, in segno di lutto, tutto il girone A del campionato regionale di Eccellenza (quello in cui militano Castelfiorentino e Lanciotto) si fermerà per lutto. Le partite slitteranno tutte di una settimana.