Mattarella a Scandicci per l’inaugurazione della scuola superiore di Magistratura

Scandicci (Firenze), 30 gennaio 2025 – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella questa mattina, 30 gennaio, è arrivato a Villa Castelpulci, nel comune di Scandicci, per partecipare alla cerimonia per l'inaugurazione dei corsi dei magistrati ordinari in tirocinio e dell'anno formativo 2025 della Scuola superiore della magistratura. Ad accoglierlo alla stazione di Santa Maria Novella il prefetto Francesca Ferrandino. È la quinta visita di Mattarella alla Scuola, la prima risale a 10 anni fa sempre per l'inaugurazione dei corsi, l'ultima nel 2021 per il decennale della Scuola.

Ad accogliere Mattarella, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e la sindaca di Firenze, Sara Funaro. Fra le autorità che partecipano all'evento e che prenderanno la parola anche il vicepresidente del Consiglio superiore di magistratura Fabio Pinelli. Presenti anche la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni, la presidente della Scuola Superiore della Magistratura, Silvana Sciarra.